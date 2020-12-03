Сегодня, 3 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 15 и 16 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 15―16 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас!

София готова на все, чтобы в прямом смысле уничтожить Гомонай. Потапенко день и ночь работает над делом Даши. В результате расследования выясняется, что контрабандное движение в области возглавляет Мария Матвиенко – учредитель детского дома семейного типа и вдова бывшего начальника управления таможенного контроля Евгения Матвиенко. Неужели она замешана в этой истории?

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс 15―16 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 15 и 16 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

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