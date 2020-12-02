Сьогодні, 2 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 13 і 14 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 13―14 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!

Не забуваючи про Дашу, Потапенко шукає спосіб їй допомогти. Він стає її адвокатом. При тому, що справу Гомонай давно закрито, Потапенко все ще сподівається врятувати Дашу. Про це дізнається і Софія. Незважаючи на те, що Андрій розірвав їхні стосунки, вона сподівається повернути коханого. Навіть якщо заради цього їй доведеться піти на злочин.

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

Video: «Колір пристрасті»: анонс 13―14 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Колір пристрасті. Що ж станеться в 13 та 14 серіях Колір пристрасті. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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