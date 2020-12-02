Сегодня, 2 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 13 и 14 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 13―14 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас!

Не забывая о Даше, Потапенко ищет способ ей помочь. Он становится ее адвокатом. При том, что дело Гомонай давно закрыто, Потапенко всё ещё надеется спасти Дашу. Об этом узнает и София. Несмотря на то, что Андрей разорвал с ней отношения, она надеется вернуть возлюбленного. Даже если ради этого ей нужно пойти на преступление.

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс 13―14 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 13 и 14 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ