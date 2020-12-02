«Цвет страсти»: анонс 13―14 серий
02.12.2020
Сегодня, 2 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 13 и 14 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 13―14 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас!
Не забывая о Даше, Потапенко ищет способ ей помочь. Он становится ее адвокатом. При том, что дело Гомонай давно закрыто, Потапенко всё ещё надеется спасти Дашу. Об этом узнает и София. Несмотря на то, что Андрей разорвал с ней отношения, она надеется вернуть возлюбленного. Даже если ради этого ей нужно пойти на преступление.
В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.
Video: «Цвет страсти»: анонс 13―14 серий
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