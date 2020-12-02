Не пропустіть прем’єру нової мелодрами – дивіться онлайн серіал Обійми брехні на сайті телеканалу СТБ!

Головна героїня мелодрами мріяла про ідеальну сім’ю. Однак обставини склалися так, що жінка вийшла заміж за нелюба. Усі подружні роки вона мріяла нарешті почати іншу сторінку життя з тим, кого насправді кохає. Чи вдасться їй звільнитися з полону золотої клітки? Дізнайтеся вже зовсім скоро – дивіться серіал Обійми брехні з 14 грудня на СТБ!

Video: Обійми брехні – дивіться на СТБ з 14.12.2020

Обійми брехні з 14 грудня на СТБ. Дивіться трейлер нового серіалу Обійми брехні просто зараз