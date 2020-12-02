Не пропустите премьеру новой мелодрамы – смотрите онлайн сериал Объятия лжи на сайте телеканала СТБ!

Главная героиня мелодрамы мечтала об идеальной семье. Однако обстоятельства сложились так, что женщина вышла замуж за нелюбимого. Все супружеские годы она мечтала наконец-то начать другую страницу жизни с тем, кого на самом деле любит. Удастся ли ей освободиться из плена золотой клетки? Узнайте уже совсем скоро – смотрите сериал Объятия лжи с 14 декабря на СТБ!

Video: Объятия лжи – смотрите на СТБ 14.12.2020

Объятия лжи с 14 декабря на СТБ. Смотрите трейлер нового сериала Объятия лжи прямо сейчас