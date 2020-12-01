«Колір пристрасті»: анонс 11―12 серій
01.12.2020
Сьогодні, 1 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 11 і 12 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 11―12 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!
Щоб домогтися звільнення Даші, Потапенко з’ясовує, кому було вигідно підставити Гомонай ― Оресту Кравцю, відомому в місті підприємцю і контрабандисту. Він організував підставу Даші, переклавши на неї провину свого сина, який убив далекобійника при спробі пограбування фури. Однак під тиском тестя Потапенко йде з поліції і починає займатися адвокатурою.
У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.
Video: «Колір пристрасті»: анонс 11―12 серій
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