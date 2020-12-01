«Цвет страсти»: анонс 11―12 серий
01.12.2020
Сегодня, 1 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 11 и 12 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 11―12 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас!
Чтобы добиться освобождения Даши, Потапенко выясняет, кому было выгодно подставить Гомонай – Оресту Кравцу, известному в городе предпринимателю и контрабандисту. Он организовал подставу Даше, свалив на неё вину своего сына, который убил дальнобойщика при попытке ограбления фуры. Однако под давлением тестя Потапенко уходит из полиции и начинает заниматься адвокатурой.
В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.
Video: «Цвет страсти»: анонс 11―12 серий
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