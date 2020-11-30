Нова мелодрама «Колір пристрасті» не залишила байдужим нікого. Серіал виходить на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Сюжет і опис серій серіалу «Колір пристрасті» ― читайте в матеріалі.

1―2 серії

Під час відпочинку в горах у дружини начальника закарпатської митниці Дмитра Матросова починаються перейми, вона народжує здорову дівчинку, встигнувши доїхати до лікарні. Дмитро і його водій Роман їдуть з новонародженою до лікаря, але на шляху опиняються біля прірви. Дмитро гине, а його дочку за дивного збігу обставин забирає Євген ― найкращий друг Матросова. Чоловік сідає на потяг і залишає дитину в тамбурі з брудною білизною. Незабаром її знаходить прибиральниця Ніна, називає Дашею і починає нове життя, прихопивши дитину з собою.

Через 17 років після тієї ночі Даша Гомонай ― випускниця, відома своїм художнім талантом і поганою поведінкою. Дівчинка хапається за будь-яку роботу, щоб вдома була їжа і її хворій матері було чим закусити. А ще малює на вулицях портрети перехожих, за що і перебуває на обліку в дитячій кімнаті поліції, оскільки займається незаконною трудовою діяльністю. Одного разу Даша опиняється не в той час і не в тому місці, і її звинувачують у співучасті в пограбуванні автофургона з убивством водія…

3―4 серії

Дашу забирають до поліції, хоч вона й невинувата, але саме на неї «вішають усіх собак». У якийсь момент у неї з’являється надія на справедливий вихід: несподівано справу передають новому слідчому Андрію Потапенку. Він досягає успіху в розслідуванні, і йому вдається домогтися зміни запобіжного заходу. Даша виходить під підписку про невиїзд. Гомонай безмежно вдячна слідчому і вірить у нього, як у спасителя. Даша повертається до навчання і мріє про нове життя. Однак в один з вечорів її збиває машина…

5―6 серії

Даша відбувається струсом мозку, і через кілька днів її виписують з лікарні. Їй треба пити ліки і дотримуватися спокою. Наречена Потапенка ― Софія ― розуміє, що її наречений має «особливе» ставлення до підслідної Дарини Гомонай. Уражена жінка бере цю справу під свій особистий контроль і… сприяє ворогам Даші. У результаті, Дашу знову затримують, цього разу за підозрою у вбивстві охоронця автостоянки. Тим часом Софія бреше, що вагітна, і її тато-генерал рішуче втручається в ситуацію. Потапенко здається. Він не закриває справу Гомонай, одружується і йде у відпустку.

7―8 серії

Справу повертають більш поступливиму слідчому ― безпринципному і жорстокому Борисову. Перед Дашею постає вибір: щиросердно зізнатися в скоєнні вбивства, відсидіти і вийти на свободу ще молодою жінкою або… залишитися у психлікарні на примусовому лікуванні на невизначений термін. За два вбивства Дашу засудять на десять років позбавлення волі без права на умовно-дострокове звільнення. Що вибере дівчина, і чи дізнається Потапенко, на що пішла його наречена, щоб зберегти їхні стосунки?

9―10 серії

Завдяки подрузі Галі і своєму стійкому характеру Даша освоюється в колонії, але Марта продовжує свої нападки і ненавидить «новеньку». Даша зустрічає людину, яка багато в чому визначила її подальшу долю ― викладачку англійської мови та зарубіжної літератури Ольгу. Поступово саме Ольга стає її ангелом-хранителем, навчає Дашу писати без помилок, розуміти прекрасне, користуватися ножем і виделкою. Гомонай не втрачає віри в добро.

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