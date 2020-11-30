Новая мелодрама «Цвет страсти» не оставила равнодушным никого. Сериал выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Сюжет и описание серий сериала «Цвет страсти» — читайте в материале.

1―2 серии

Во время отдыха в горах у жены начальника закарпатской таможни Дмитрия Матросова начинаются схватки, она рожает здоровую девочку, не успев доехать до больницы. Дмитрий и его водитель Роман едут с новорожденной к врачу, но в пути оказываются у обрыва. Дмитрий погибает, а его дочь при странном стечении обстоятельств забирает Евгений ― лучший друг Матросова. Мужчина садится на поезд и оставляет малышку в тамбуре с грязным бельем. Вскоре ее находит уборщица Нина, называет Дашей и начинает новую жизнь, прихватив ребенка с собой.

Спустя 17 лет после той ночи Даша Гомонай ― выпускница, известная своим художественным талантом и плохим поведением. Девочка хватается за любую работу, чтобы в доме была еда и ее больной, спивающейся матери было чем закусить. А ещё рисует на улицах портреты прохожим, за что и состоит на учете в детской комнате полиции, так как занимается незаконной трудовой деятельностью. Однажды Даша оказывается не в то время и не в том месте, и ее обвиняют в соучастии в грабеже автофургона с убийством водителя…

3―4 серии

Дашу забирают в полицию, хоть она и не виновата, но именно на нее «вешают всех собак». В какой-то момент у нее появляется надежда на справедливый исход: неожиданно дело передают новому следователю Андрею Потапенко. Он преуспевает в расследовании, и ему удается добиться изменения меры пресечения. Даша выходит под подписку о невыезде. Гомонай бесконечно благодарна следователю и верит в него, как в спасителя. Даша возвращается к учебе и мечтает о новой жизни. Однако в один из вечеров ее сбивает машина…

5―6 серии

Даша отделывается сотрясением мозга, и через несколько дней ее выписывают из больницы. Ей предстоит пить лекарства и соблюдать покой. Невеста Потапенко ― София ― понимает, что ее жених имеет «особое» отношение к подследственной Дарье Гомонай. Уязвленная женщина берет это дело под свой личный контроль и… оказывает содействие врагам Даши. В результате, Дашу снова задерживают, в этот раз по подозрению в убийстве охранника автостоянки. Тем временем, София врет, что беременна, и ее папа-генерал решительно вмешивается в ситуацию. Потапенко сдается. Он не закрывает дело Гомонай, женится и уходит в отпуск.

7―8 серии

Дело возвращают более покладистому следователю ― беспринципному и жестокому Борисову. Перед Дашей стоит выбор: чистосердечно признаться в совершении убийства, отсидеть и выйти на свободу еще молодой женщиной или… остаться в психбольнице на принудительном лечении на неопределенный срок. За два убийства Дашу осудят на десять лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Что выберет девушка, и узнает ли Потапенко, на что пошла его невеста, чтобы сохранить их отношения?

9―10 серии

Благодаря подруге Гале и своему стойкому характеру Даша осваивается в колонии, но Марта продолжает свои нападки и ненавидит «новенькую». Даша встречает человека, во многом определившего ее дальнейшую судьбу ― преподавательницу английского языка и зарубежной литературы Ольгу. Постепенно именно Ольга становится ее ангелом-хранителем, учит Дашу писать без ошибок, понимать прекрасное, пользоваться ножом и вилкой. Гомонай не теряет веры в доброту.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ