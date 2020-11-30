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«Колір пристрасті»: анонс 9―10 серій

30.11.2020

Сьогодні, 30 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 9 і 10 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 910 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!

Завдяки подрузі Галі і своєму стійкому характеру Даша освоюється в колонії, але Марта продовжує свої нападки і ненавидить «новеньку». Даша зустрічає людину, яка багато в чому визначила її подальшу долю ― викладачку англійської мови та зарубіжної літератури Ольгу. Поступово саме Ольга стає її ангелом-хранителем, навчає Дашу писати без помилок, розуміти прекрасне, користуватися ножем і виделкою. Гомонай не втрачає віри в добро.

Режисер: Дмитро Гольдман.

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

Video: «Колір пристрасті»: анонс 9―10 серій

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Колір пристрасті. Що ж станеться в 9 та 10 серіях Колір пристрасті. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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