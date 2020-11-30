«Колір пристрасті»: анонс 9―10 серій
Сьогодні, 30 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 9 і 10 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 9―10 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!
Завдяки подрузі Галі і своєму стійкому характеру Даша освоюється в колонії, але Марта продовжує свої нападки і ненавидить «новеньку». Даша зустрічає людину, яка багато в чому визначила її подальшу долю ― викладачку англійської мови та зарубіжної літератури Ольгу. Поступово саме Ольга стає її ангелом-хранителем, навчає Дашу писати без помилок, розуміти прекрасне, користуватися ножем і виделкою. Гомонай не втрачає віри в добро.
Режисер: Дмитро Гольдман.
У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.
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