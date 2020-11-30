Сегодня, 30 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 9 и 10 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 9―10 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас!

Благодаря подруге Гале и своему стойкому характеру Даша осваивается в колонии, но Марта продолжает свои нападки и ненавидит «новенькую». Даша встречает человека, во многом определившего ее дальнейшую судьбу ― преподавательницу английского языка и зарубежной литературы Ольгу. Постепенно именно Ольга становится ее ангелом-хранителем, который учит Дашу писать без ошибок, понимать прекрасное, пользоваться ножом и вилкой. Гомонай не теряет веры в доброту.

Режиссер: Дмитрий Гольдман.

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс 9―10 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 9 и 10 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

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