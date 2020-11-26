Сьогодні, 26 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 7 і 8 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 7―8 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!

Справу повертають більш поступливому слідчому ― безпринципному і жорстокому Борисову. Перед Дашею постає вибір: щиросердно зізнатися в скоєнні вбивства, відсидіти і вийти на свободу ще молодою жінкою або… залишитися у психлікарні на примусовому лікуванні на невизначений термін.

За два вбивства Даші присудили десять років позбавлення волі без права на умовно-дострокове звільнення. Що вибере дівчина? І чи дізнається Потапенко, на що пішла його наречена, щоб зберегти їхні стосунки?

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

Video: «Колір пристрасті»: анонс 7―8 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Колір пристрасті. Що ж станеться в 7 та 8 серіях Колір пристрасті. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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