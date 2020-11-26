Сегодня, 26 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 7 и 8 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 7―8 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас!

Дело возвращают более покладистому следователю — беспринципному и жестокому Борисову. Перед Дашей стоит выбор: чистосердечно признаться в совершении убийства, отсидеть и выйти на свободу еще молодой женщиной или… остаться в психбольнице на принудительном лечении на неопределенный срок.

За два убийства Дашу осудили на десять лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Что выберет девушка? И узнает ли Потапенко, на что пошла его невеста, чтобы сохранить их отношения?

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс 7―8 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 7 и 8 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

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