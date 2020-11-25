Сьогодні, 25 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 5 і 6 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 5―6 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!

Даша відбувається струсом мозку, і через кілька днів її виписують з лікарні. Їй треба пити ліки і дотримуватися спокою. Наречена Потапенка ― Софія ― розуміє, що її наречений має «особливе» ставлення до підслідної Дарини Гомонай. Уражена жінка бере цю справу під свій особистий контроль і… сприяє ворогам Даші.

У результаті, Дашу знову затримують, цього разу за підозрою в убивстві охоронця автостоянки. Тим часом Софія бреше, що вагітна, і її тато-генерал рішуче втручається в ситуацію. Потапенко здається і не закриває справу Гомонай, він одружується і йде у відпустку.

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

Video: «Колір пристрасті»: анонс 5―6 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Колір пристрасті. Що ж станеться в 5 та 6 серіях Колір пристрасті. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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