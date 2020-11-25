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«Цвет страсти»: анонс 5―6 серий

25.11.2020

Сегодня, 25 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 5 и 6 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 5―6 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас! 

 

Даша отделывается сотрясением мозга, и через несколько дней ее выписывают из больницы. Ей предстоит пить лекарства и соблюдать покой. Невеста Потапенко — София — понимает, что ее жених имеет «особое» отношение к подследственной Дарье Гомонай. Уязвленная женщина берет это дело под свой личный контроль и… оказывает содействие врагам Даши. 

В результате, Дашу снова задерживают, в этот раз по подозрению в убийстве охранника автостоянки. Тем временем София врет, что беременна, и ее папа-генерал решительно вмешивается в ситуацию. Потапенко сдается и не закрывает дело Гомонай, он женится и уходит в отпуск.

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс 5―6 серий

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 5 и 6 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

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