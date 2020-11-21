Режисер Дмитро Гольдман про серіал «Колір пристрасті»

У понеділок, 23 листопада, на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. Виробництво ― Art Forms production на замовлення телеканалу СТБ. Чим зацікавить новий серіал? І в чому його особливість? Читайте просто зараз!

«Наш проєкт, звичайно ж, про кохання, але головний меседж ― це сила людського духу і прийняття умов життя. Героїня потрапляє в неймовірно складні ситуації, але за будь-яких обставин вона залишається дуже пристрасною до життя і до навколишнього світу», ― зазначає режисер Дмитро Гольдман.

За сюжетом, юна Даша за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Усі докази проти неї, дівчині загрожує тривале ув’язнення, а безгрошів’я і непутяща мати не дають жодної надії на допомогу тямущих адвокатів. Однак справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе слідчий розуміє, що дівчина йому небайдужа.

Потапенко заручений, він людина обов’язку, тому лякається раптового почуття. Під тиском сім’ї нареченої Андрій відмовляється вести справу Даші й самоусувається від її проблем. Дівчина повинна відбути 10 років в ув’язненні. Через деякий час він спробує все виправити, але Даша вже викреслила його зі свого життя. Попереду в неї завзята боротьба за місце під сонцем, за справедливість, а ще за щастя з таким непідхожим для неї чоловіком ― слідчим Андрієм Потапенком.

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