Режиссер Дмитрий Гольдман о сериале «Цвет страсти»

В понедельник, 23 ноября, на СТБ состоится премьера сериала «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. Производство — Art Forms production по заказу телеканала СТБ. Чем заинтересует новая картина? И в чем ее особенность? Читайте прямо сейчас!

«Наш проект, конечно же, о любви, но главный месседж — это сила человеческого духа и принятие условий жизни. Героиня попадает в невероятно сложные ситуации, но при любых обстоятельствах она остается очень страстной к жизни и к окружающему миру», — отмечает режиссер Дмитрий Гольдман.

По сюжету, юная Даша по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против неё, девушке грозит длительное заключение, а безденежье и непутевая мать не дают никакой надежды на помощь толковых адвокатов. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя следователь понимает, что девушка ему небезразлична.

Потапенко помолвлен, он человек долга, поэтому пугается неожиданно нахлынувшего на него чувства. Под давлением семьи невесты Андрей отказывается вести дело Даши и самоустраняется от её проблем. Девушка должна отбыть 10 лет в заключении. Спустя время он попытается всё исправить, но Даша уже вычеркнула его из своей жизни. Впереди у неё упорная борьба за место под солнцем, за справедливость, а ещё за счастье с таким неподходящим для неё мужчиной – следователем Андреем Потапенко.

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