«Два полюси любові»: анонс 3―4 серій
12.11.2020
Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії романтичного серіалу «Два полюси любові». Читайте анонс 3―4 серій фільму «Два полюси любові» просто зараз!
У сім’ї автомеханіка Федора Курбатова народжується небажана двійня. Щоб уникнути боргів, необачний п’яниця, змовившись із лікарем, віддає одну з новонароджених доньок у сім’ю заможного бізнесмена Кирила Ольшанського, дружина якого народила мертвого хлопчика. Через двадцять років за помилки батьків доводиться розплачуватися дітям.
У ролях: Клавдія Дрозд, Олександр Пашков, Наталя Доля, Ігор Рубашкін, Віталіна Біблів, Марк Дробот, Владислав Онищенко та ін.
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