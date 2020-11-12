«Два полюса любви»: анонс 3―4 серий
12.11.2020
Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии романтического сериала «Два полюса любви». Читайте анонс 3―4 серий фильма «Два полюса любви» прямо сейчас!
В семье автомеханика Федора Курбатова рождается нежеланная двойня. Чтобы избежать долгов, опрометчивый пьяница, сговорившись с врачом, отдает одну из новорожденных дочерей в семью состоятельного бизнесмена Кирилла Ольшанского, жена которого родила мертвого мальчика. Через двадцать лет за ошибки родителей приходится расплачиваться детям.
В ролях: Клавдия Дрозд, Александр Пашков, Наталья Доля, Игорь Рубашкин, Виталина Библив, Марк Дробот, Владислав Онищенко и др.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.