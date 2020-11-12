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«Два полюса любви»: анонс 3―4 серий

12.11.2020

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии романтического сериала «Два полюса любви». Читайте анонс 3―4 серий фильма «Два полюса любви» прямо сейчас! 

В семье автомеханика Федора Курбатова рождается нежеланная двойня. Чтобы избежать долгов, опрометчивый пьяница, сговорившись с врачом, отдает одну из новорожденных дочерей в семью состоятельного бизнесмена Кирилла Ольшанского, жена которого родила мертвого мальчика. Через двадцать лет за ошибки родителей приходится расплачиваться детям.

В ролях: Клавдия Дрозд, Александр Пашков, Наталья Доля, Игорь Рубашкин, Виталина Библив, Марк Дробот, Владислав Онищенко и др.

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