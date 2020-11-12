Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии романтического сериала «Два полюса любви». Читайте анонс 3―4 серий фильма «Два полюса любви» прямо сейчас!

В семье автомеханика Федора Курбатова рождается нежеланная двойня. Чтобы избежать долгов, опрометчивый пьяница, сговорившись с врачом, отдает одну из новорожденных дочерей в семью состоятельного бизнесмена Кирилла Ольшанского, жена которого родила мертвого мальчика. Через двадцать лет за ошибки родителей приходится расплачиваться детям.

В ролях: Клавдия Дрозд, Александр Пашков, Наталья Доля, Игорь Рубашкин, Виталина Библив, Марк Дробот, Владислав Онищенко и др.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ