16 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 4-серійної мелодрами «Продається будинок з собакою» виробництва Mamas Film Production. Фільм покажуть відразу по дві серії в понеділок і вівторок о 20:15 в слоті «СТБ-серіал».

За сюжетом головна героїня серіалу, Поліна, в один момент зостається без коханого, роботи й орендованої квартири. Це засмучує її набагато більше, ніж звістка про смерть батька, на якого вона ображена з дитинства і з яким не спілкувалася останні п’ять років.

Поліна їде в рідне місто, щоб скоріше продати його будинок, повернутися і знову завоювати своє місце під сонцем у великому місті. Та саме в батьківському домі вона усвідомлює, як помилялася щодо своєї сім’ї. Там же на дівчину чекає і доленосне знайомство з ветеринаром Валерієм.

Режисер-постановник: Тарас Дудар.

Оператор-постановник: Костя Лобода.

Автори сценарію: Леся Волошин, Андрій Льовкін.

Продюсери Mamas Film Production: Алла Липовецька, Марина Квасова.

Продюсер: Тетяна Рєка.

Продюсери СТБ: Людмила Семчук, Дмитро Кицай, Олена Зоз.

У ролях: Антон Батирев, Зоряна Марченко, Михайло Досенко, Юлія Врублевська, Людмила Загорська та ін.

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