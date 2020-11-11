16 ноября на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Продается дом с собакой» производства Mamas Film Production. Фильм покажут сразу по две серии в понедельник и вторник в 20:15 в слоте «СТБ-сериал».

По сюжету главная героиня сериала, Полина, в один момент остается без возлюбленного, работы и съемной квартиры. Это огорчает ее гораздо больше, чем известие о смерти отца, на которого она обижена с детства и с которым не общалась последние пять лет.

Полина едет в родной город, чтобы поскорее продать его дом, вернуться и снова завоевать свое место под солнцем в большом городе. Но именно в отцовском доме она осознает, как ошибалась насчет своей семьи. Там же девушку ждет и судьбоносное знакомство с ветеринаром Валерием.

Режиссер-постановщик: Тарас Дударь.

Оператор-постановщик: Костя Лобода.

Авторы сценария: Леся Волошин, Андрей Левкин.

Продюсеры Mamas Film Production: Алла Липовецкая, Марина Квасова.

Продюсер: Татьяна Река.

Продюсеры СТБ: Людмила Семчук, Дмитрий Кицай, Алена Зоз.

В ролях: Антон Батырев, Зоряна Марченко, Миша Досенко, Юлия Врублевская, Людмила Загорская и др.

Больше по теме: Цвет страсти: актеры нового сериала

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ