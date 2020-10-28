Уже сьогодні, 28 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єрний показ гостросюжетної мелодрами «Коханка у спадок». Що станеться у 1-2 серіях фільму «Коханка у спадок»? Читайте просто зараз!

Останні п’ятнадцять років Тетяна була впевнена, що всі радощі в її житті назавжди і нікуди ніколи не подінуться: коханий чоловік-бізнесмен, достаток, розмірений побут і неспішний плин буднів. Але одного разу ввечері їй повідомили, що Олег загинув, впавши з даху офісної будівлі. Після цієї втрати у Тетяни відкриваються очі на багато речей. Виявляється, меблевий бізнес чоловіка не такий вже й успішний, їхній будинок закладений, і його хоче забрати інвестор за борги. Але найжахливіше — у Олега, як би це фантастично не звучало, є ще одна дружина, до того ж вона при надії і претендує на спадщину «свого» благовірного. За законом жанру тут і починає відбуватися найцікавіше…

У ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемій Єгоров, Катерина Вайвала та ін.



Video: «Коханка у спадок»: анонс 1-2 серій 28 жовтня о 20:15 на каналі СТБ вийдуть 1-2 серії гостросюжетного серіалу Коханка у спадок. Що ж станеться у 1-2 серіях серіалу Коханка у спадок

Video: «Коханка у спадок»: анонс 1-2 серій 28 жовтня о 20:15 на каналі СТБ вийдуть 1-2 серії гостросюжетного серіалу Коханка у спадок. Що ж станеться у 1-2 серіях серіалу Коханка у спадок