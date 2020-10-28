Уже сегодня, 28 октября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьерный показ остросюжетной мелодрамы «Любовница в наследство». Что произойдет в 1―2 сериях фильма «Любовница в наследство»? Читайте прямо сейчас!

Последние пятнадцать лет Татьяна жила в уверенности, что все радости в ее жизни навсегда и никуда никогда не денутся: любимый муж-бизнесмен, достаток, размеренный быт и неспешное течение будней. Но одним вечером ей сообщили, что Олег погиб, упав с крыши офисного здания. После этой потери у Татьяны открываются глаза на многие вещи. Оказывается, мебельный бизнес супруга не такой уж и успешный, их дом заложен, и его хочет забрать инвестор за долги. Но самое ужасное — у Олега, как бы это фантастически ни звучало, есть вторая жена, причем она в положении и претендует на наследство «своего» благоверного. По закону жанра здесь и начинает происходить самое интересное…

В ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемий Егоров, Катерина Вайвала и др.

Video: «Любовница в наследство»: анонс 1—2 серий 28 октября в 20:15 на канале СТБ выйдут 1-2 серии остросюжетного сериала Любовница в наследство. Что же произойдет в 1-2 сериях сериала Любовница в наследство

Video: «Любовница в наследство»: анонс 1—2 серий 28 октября в 20:15 на канале СТБ выйдут 1-2 серии остросюжетного сериала Любовница в наследство. Что же произойдет в 1-2 сериях сериала Любовница в наследство

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