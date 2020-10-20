Вчора на телеканалі СТБ відбулася прем’єра гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. Окрім Ксенії Мішиної, в серіалі зіграли й інші відомі і талановиті акторки. Одна з них ― Катерина Гулякова. Читайте інтерв’ю з популярною акторкою Катериною Гуляковою просто зараз!

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Яка перша думка у вас промайнула, коли ви прочитали сценарій серіалу «Мій чоловік, моя жінка»?

Я зраділа, що є ще більша погань, ніж мій персонаж. Тому що, насправді, я завжди найбільше зло всіх серіалів, де граю! Ось так якось пішло по життю, і всіх зараз граю я. Але я можу її виправдати. Усіх своїх персонажів я можу виправдати. Проте в цій ситуації не можу виправдати лише одного персонажа ― Павла, який є моїм коханцем по сюжету.

Розкажіть детальніше про свого персонажа у серіалі.

Насправді, у чомусь звинувачувати її не можу. Нормальна, сильна, яскрава, впевнена у собі, доглянута, цікава жінка. Дівчина, яка просто шукає міцне плече. Сильна жінка. Сильним жінкам важко зараз у нашому світі, їх бояться чоловіки. Вона впевнена, класна, цікава. Вона ― жива. Її енергія жива. Так, вона жінка, яка любить, щоб її мрії здійснювалися. Але вона направляє, вона дає цей імпульс, енергію, цей драйв та кайф, який чоловік бачить і заражається. Він хоче це зробити, він хоче виконати, він хоче бути самцем і бути поряд із нею справжнім чоловіком.

У серіалі «Мій чоловік, моя жінка» буде багато інтимних сцен за вашою участю. Як їх знімають?

Так, інтимні сцени — це моє! Особливо в цьому серіалі. Ми їх знімаємо нон-стоп!

Якщо мені неприємний партнер… Почнемо з того, що мені не обов’язково повинно бути приємно, тому що це ― моя робота. Як дивно це звучить, жах… Тому це завжди виклик. Глядач у кожному разі повинен повірити. А то вже мої особисті внутрішні проблеми, як я буду це долати.

Як проходила ваша перша інтимна сцена у серіалі?

Це було дуже смішно! У свій перший знімальний день прочитала сценарій і зрозуміла, що в мене дуже багато сцен у ліжку. Взагалі, стосунки людей у цьому проєкті будуються на сексі. Але все ж таки попереду три місяці зйомок, і я сподівалася, що почнемо ми не з цього. Перший день, чотири сцени сексу. Перший день: «Доброго дня! Я – Катя. Сергію, познайом мене хоча б з оператором». «Ну, Катю, приємно дуже! Сідай і ноги розставляй». Секс у туалеті ― це перша сцена і моє знайомство з групою. Що зробиш. Із пісні слів не викинеш. Із серіалу сцен не викинеш також. Так ми і познайомилися.

Як ви гадаєте, яка родзинка у серіалі «Мій чоловік, моя жінка»?

Тут дуже багато сюжетних ліній! У підсумку, коли я закінчила читати 12 серію, я думала: «Так. Стоп. Я вже настільки заплуталася, що з ким відбувається, що треба обов’язково його подивитися». Треба подивитися серіал, і тоді все стане на свої місця. Головне — розібратися зі своєю лінією.

Опишіть серіал одним реченням.

Одним реченням, напевно, не обійдешся. Але назва дуже хороша — «Мій чоловік, моя жінка», кожному по парі. Кожен тут знаходить себе, своє відображення, відповідно, свою пару.

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