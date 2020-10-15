«Мій коханий ворог»: кількість серій і графік виходу
15.10.2020
16 жовтня о 20:20 відбудеться прем’єра одного з романтичних серіалів, якими телеканал СТБ буде радувати глядачів щоп’ятниці, — «Мій коханий ворог». Генеральною продюсеркою фільму виступила Галина Балан-Тимкіна. Кількість серій і графік виходу серіалу «Мій коханий ворог» дивіться в матеріалі.
Графік виходу серіалу:
- 16 жовтня, 20:20 — 1 серія
- 16 жовтня, 21:20 — 2 серія
- 16 жовтня, 23:25 — 3 серія
- 17 жовтня, 00:27 — 4 серія
Не пропустіть прем’єру серіалу «Мій коханий ворог» уже 16 жовтня о 20:20 на телеканалі СТБ!
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