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«Мій коханий ворог»: кількість серій і графік виходу

15.10.2020

16 жовтня о 20:20 відбудеться прем’єра одного з романтичних серіалів, якими телеканал СТБ буде радувати глядачів щоп’ятниці,  — «Мій коханий ворог». Генеральною продюсеркою фільму виступила Галина Балан-Тимкіна. Кількість серій і графік виходу серіалу «Мій коханий ворог» дивіться в матеріалі.

Графік виходу серіалу:

  • 16 жовтня, 20:20 1 серія
  • 16 жовтня, 21:20 2 серія
  • 16 жовтня, 23:25 3 серія
  • 17 жовтня, 00:27 4 серія

Не пропустіть прем’єру серіалу «Мій коханий ворог» уже 16 жовтня о 20:20 на телеканалі СТБ!

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