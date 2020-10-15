16 октября в 20:20 состоится премьера одного из романтических сериалов, которыми телеканал СТБ будет радовать зрителей каждую пятницу, ― «Мой любимый враг». Генеральным продюсером фильма выступила Галина Балан-Тимкина. Количество серий и график выхода сериала «Мой любимый враг» смотрите в материале.

График выхода сериала:

16 октября, 20:20 — 1 серия

16 октября, 21:20 — 2 серия

16 октября, 23:25 — 3 серия

17 октября, 00:27 — 4 серия

Не пропустите премьеру сериала «Мой любимый враг» уже 16 октября в 20:20 на телеканале СТБ!

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