Мы больше чем я: смотреть онлайн все серии

Смотрите украинский сериал СТБ Мы больше чем я! Новая лирическая комедия креативной группы телеканала снята в корейском формате, поэтому сюжет гарантированно интересный и веселый. В первых сериях вы познакомитесь с историей пары Насти и Макса Степовых. После десяти лет совместной жизни между ними исчезла романтика, страсть и желание продолжать строить семью. Максим давно завел себе молодую любовницу Ольгу, а наивная Настя продолжает одинокими вечерами готовить лучшие блюда для благоверного и ждать его с «работы»…
После затяжных скандалов пара в сериале Мы больше чем я (2022) решилась на серьезный шаг – развод! Чтобы спасти брак родителей от краха, сын Дмитрий перед Новым годом загадал желание: счастливую семью. Однако судьба решила сыграть со Степовыми злую игру – она переселила душу Насти в Максима, а его душу – в тело женщины! Поможет ли семейная реинкарнация спасти отношения пары? Как они будут жить в телах друг друга? Не пропустите новый сериал Мы больше чем я на телеканале СТБ! Вас ждет волшебный сюжет и много юмора!
В ролях: Вячеслав Довженко, Вера Кобзарь, Анастасия Карпенко, Татьяна Зиновенко и другие.
Режиссер-постановщик: Антон Щербаков
Оператор-постановщик: Дмитрий Плюта
Художник-постановщик: Дмитрий Шинкаренко
Автор сценария: Ольга Кржечевская
Исполнительный продюсер: Наталья Никифорова
Креативный продюсер: Тала Пристаецкая
Количество серий: 4
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