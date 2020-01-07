Ми більше ніж я: дивитися онлайн всі серії

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Ми більше ніж я | 09.07.2022 | 2022

Дивіться український серіал СТБ Ми більше ніж я! Нова лірична комедія креативної групи телеканалу знята в корейському форматі, тому сюжет гарантовано цікавий і веселий. У перших серіях ви познайомитесь з історією пари Насті та Макса Степових. Після десяти років спільного життя між ними зникла романтика, пристрасть і бажання продовжувати будувати сім’ю. Максим давно завів собі молоду коханку Олю, а наївна Настя продовжує самотніми вечорами готувати найкращі страви для благовірного та чекати його з «роботи»…

Після затяжних скандалів пара в серіалі Ми більше ніж я (2022) наважилася на серйозний крок – розлучення! Щоб врятувати шлюб батьків від краху, син Дмитро перед Новим роком загадав бажання: щасливу сім’ю. Однак доля вирішила зіграти зі Степовими злу гру – вона переселила душу Насті в Максима, а його душу – у тіло жінки! Чи допоможе сімейна реінкарнація врятувати стосунки пари? Як вони житимуть у тілах одне одного? Не пропустіть новий серіал Ми більше ніж я на телеканалі СТБ! Вас чекає чарівний сюжет і багато гумору!

У ролях: В’ячеслав Довженко, Віра Кобзар, Анастасія Карпенко, Тетяна Зіновенко та інші.

Режисер-постановник: Антон Щербаков
Оператор-постановник: Дмитро Плюта
Художник-постановник: Дмитро Шинкаренко
Автор сценарію: Ольга Кржечевська
Виконавчий продюсер: Наталія Нікіфорова
Креативний продюсер: Тала Пристаєцька
Кількість серій: 4

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