«Нет такой силы, которая могла бы вырвать ребенка из маминых рук» – вот в чем убеждена главная героиня драматического сериала Мама. Продолжение Нина Швыдченко. В первом сезоне фильма Нина Петровна отправилась на оккупированный Донбасс, чтобы спасти своего сына Виталика. Убитая горем мать узнала, что ее ребенок попал в плен, и больше не смогла сидеть сложа руки. Вся страна следила за тем, как Нина Петровна пытается найти сына-солдата, но к сожалению так и не смогла увидеть его вновь…

В 2022 году история, которая до боли знакома тысячам украинских семей, даст зрителям надежду на хэппи-энд. В сериале Мама. Продолжение на телеканале СТБ Нина Петровна все-таки узнает, что ее сын жив. Виталик в крайне тяжелом состоянии, и чтобы его перевезти, необходимо сделать дорогую и сложную операцию. На пути у Нины Швыдченко встанут и боевики, но для матери, которая хочет спасти ребенка, нет никаких преград. Смотрите патриотический фильм Мама. Продолжение прямо сейчас на сайте СТБ.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Наталья Корецкая, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева, Полина Снисаренко-Кульчицкая, Арсен Босенко, Олег Волощенко и др.

Автор сериала: Валентина Руденко

Режиссер: Тарас Ткаченко

Продюсеры: Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, Татьяна Куц, Виктория Горенштейн

Количество серий: 4

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