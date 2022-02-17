«Немає такої сили, яка могла б вирвати дитину з маминих рук» – ось у чому переконана головна героїня драматичного серіалу Мама. Продовження Ніна Швидченко. У першому сезоні фільму Ніна Петрівна вирушила на окупований Донбас, щоб урятувати свого сина Віталіка. Убита горем мати дізналася, що її дитина потрапила у полон, і більше не змогла сидіти склавши руки. Вся країна стежила за тим, як Ніна Петрівна намагається знайти сина-солдата, але, на жаль, так і не змогла побачити його знову.

У 2022 році історія, яка до болю знайома тисячам українських сімей, дасть глядачам надію на хепі-енд. В серіалі Мама. Продовження на телеканалі СТБ Ніна Петрівна таки дізнається, що її син живий. Віталік у вкрай тяжкому стані, і щоб його перевезти, необхідно зробити дорогу та складну операцію. На шляху у Ніни Швидченко постануть і бойовики, але для матері, яка хоче врятувати дитину, немає жодних перешкод. Дивіться патріотичний фільм Мама. Продовження просто зараз на сайті СТБ.

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Наталія Корецька, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва, Поліна Снісаренко-Кульчицька, Арсен Босенко, Олег Волощенко та ін.

Авторка ідеї: Валентина Руденко

Режисер: Тарас Ткаченко

Продюсерки: Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Тетяна Куц, Вікторія Горенштейн

Кількість серій: 4

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