Смотрите онлайн сериал Любовь на реабилитации на СТБ! Это история о прощении и поступках, которые человек должен для этого сделать.

Главная героиня Екатерина – лучший реабилитолог страны. Каждого своего пациента она удачно ставит на ноги, хотя сама ходит с палочкой. Двадцать лет назад ее сбил на водном скутере какой-то мажор. Екатерина пришла в себя, но в результате травмы страдает от постоянной боли. Эту ситуацию она отпустила. Но простит ли она того же мажора, если он будет стоять перед ней? Им станет ее вип-пациент, меценат Влад.

Девушка работает не покладая рук и не верит, что кто-то может влюбиться в хромую. Пока не встречает Егора. У него есть дочь-гимнастка, и сейчас она лечится у Кати. Мужчина оказывает врачу знаки внимания, и Катя позволяет себе раскрыться и влюбиться. Но Егор окажется подонком, которому нужна была только справка о том, что его дочь готова к важным соревнованиям.

Сможет ли Катя снова поверить в любовь? И не захочет ли она отомстить своему обидчику Владу? Смотрите мелодраму Любовь на реабилитации на сайте СТБ!

В ролях: Анна Кузина, Павел Вишняков, Євгения Треско, Сергей Деревянко, Алексей Нагрудный

Режиссер: Алина Чеботарева

Продюсер: Константин Воробьев

Художник-постановщик: Виктория Бигунова

Количество серий: 4

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