Дивіться онлайн серіал Любов на реабілітації на СТБ! Це історія про прощення та вчинки, які людина має для цього зробити.

Головна героїня Катерина – найкраща реабілітологиня країни. Кожного свого пацієнта вона вдало ставить на ноги, хоча сама ходить із паличкою. Двадцять років тому її збив на водному скутері якийсь мажор. Катерина оговталася, але внаслідок травми страждає від постійного болю. Цю ситуацію вона відпустила. Та чи пробачить вона того самого мажора, якщо він буде стояти перед нею? Ним стане її віп-пацієнт, меценат Влад.

Дівчина працює не покладаючи рук і не вірить, що хтось може закохатися в кульгаву. Допоки не зустрічає Єгора. У нього є дочка-гімнастка, й зараз вона лікується в Каті. Чоловік надає лікарці знаки уваги, й Катя дозволяє собі розкритися й закохатися.Та Єгор виявиться покидьком, якому лише потрібна була довідка про те, що його донька готова до важливих змагань.

Чи зможе Катя знову повірити в кохання? Та чи не захоче вона помститися своєму кривднику Владу? Дивіться мелодраму Любов на реабілітації на сайті СТБ!

У ролях: Анна Кузіна, Павло Вишняков, Євгенія Тресько, Сергій Деревянко, Олексій Нагрудний

Режисер: Аліна Чеботарьова

Продюсери: Костянтин Воробйов

Художник-постановник: Вікторія Бігунова

Кількість серій: 4

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