Смотрите сериал на СТБ Солнечные дни 3 серия от 06.01.2022.

Артем вступит в отношения с продюсером Алисой ради карьеры и имиджа, а Светлана задумается о встрече с Сапроновым.

Бовенко попытается помириться со Светой и придет к ней под дверь квартиры. Несмотря на ее чувства, девушка не может простить ему ночь с Алисой. Которая, кстати, времени зря не теряет. Уже ждет Артема у него дома с контрактом и бутылкой вина. Кажется, продюсер серьезно настроена на работу с новым актером их компании и так просто его не отпустит. Согласится ли Артем на поставленные ею условия? Чтобы узнать ответ на вопрос, смотрите онлайн сериал Солнечные дни 2022 серия 3 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Солнечные дни – 4 серия от 06.01.2022