В попытках забыть Артема Светлана пойдет на свидание с Сапроновым. Чем оно закончится, смотрите в сериале на СТБ Солнечные дни 4 серия от 06.01.2022.

Красное платье и яркая помада – Светлана готова покорять продюсера Сапронова. Узнав о беременности Алисы, девушка потеряла надежду на счастливое будущее с любимым Артемом. Но надо жить дальше. И Света решает дать шанс отношениям с Сапроновым. На свидании девушка так сильно разнервничалась, что напилась до беспамятства. Воспользуется ли Сапронов слабостью девушки? Смотрите развязку свидания в сериале Солнечные дни 2022 серия 4 на сайте СТБ.

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