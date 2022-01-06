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Video: Сонячні дні: 4 серія дивитися онлайн – 06.01.2022

Дивитися онлайн серіал Сонячні дні - 4 серія від 06.01.2022. Український фільм Сонячні дні серія 4 вже на сайті
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Солнечные дни | 06.01.2022 | 2022

У спробах забути Артема Світлана піде на побачення із Сапроновим. Чим воно закінчиться, дивіться в серіалі на СТБ Сонячні дні 4 серія від 06.01.2022.

Червоне плаття та яскрава помада – Світлана готова підкорювати продюсера Сапронова. Дізнавшись про вагітність Аліси, дівчина втратила надію на щасливе майбутнє з коханим Артемом. Але треба жити далі. І Свєта вирішує дати шанс стосункам із Сапроновим. На побаченні дівчина так сильно розхвилювалася, що напилася до безпам’ятства. Чи скористається Сапронов слабкістю дівчини? Дивіться розв’язку побачення в серіалі Сонячні дні 2022 серія 4 на сайті СТБ.

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