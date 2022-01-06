Дивіться серіал на СТБ Сонячні дні 3 серія від 06.01.2022.

Артем вступить у стосунки з продюсеркою Алісою заради кар’єри й іміджу, а Світлана замислиться про зустріч із Сапроновим.

Бовенко намагатиметься помириться зі Свєтою та прийде до неї під двері квартири. Не дивлячись на її почуття до чоловіка, дівчина не може пробачити йому ніч з Алісою. Яка, до речі, часу дарма не гає. Уже чекає на Артема в нього вдома з контрактом і пляшкою вина. Здається, продюсерка серйозно налаштована на роботу з новим актором їхньої компанії та так просто його не відпустить. Чи погодиться Артем на поставлені нею умови? Щоб дізнатися відповідь на запитання, дивіться онлайн серіал Сонячні дні 2022 серія 3 на сайті СТБ.

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Дивитись онлайн серіал Сонячні дні – 4 серія від 06.01.2022