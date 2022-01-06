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Video: Солнечные дни: 2 серия смотреть онлайн – 06.01.2022

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Солнечные дни | 06.01.2022 | 2022

В новом сериале от СТБ Солнечные дни 2 серия от 06.01.2022 Светлана пойдет на деловую встречу с Сапроновым, чтобы договориться о пробах Артема в новом проекте продюсера.

Артем сбежал с кастинга и наотрез отказался работать на Игоря Борисовича. Светлана решает взять трудоустройство актера на себя и сама решить все вопросы с продюсером. Но, кажется, тот неправильно понял намерения девушки и пригласит ее в ресторан вовсе не для обсуждения будущего Артема. Сапронов нацелен провести вместе со Светланой ночь. Согласится ли девушка на одну ночь ради роли Артему, смотрите онлайн в сериале Солнечные дни 2022 серия 2 на сайте СТБ.

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