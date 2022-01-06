У новому серіалі від СТБ Сонячні дні 2 серія від 06.01.2022 Світлана піде на ділову зустріч із Сапроновим, щоб домовитися за проби Артема в новий проєкт продюсера.

Артем втік із кастингу та навідріз відмовився працювати на Ігоря Борисовича. Світлана вирішує взяти працевлаштування актора на себе та власноруч вирішити всі питання із продюсером. Але, здається, той неправильно зрозумів наміри дівчини та запрошує її до ресторану зовсім не для обговорення майбутнього Артема. Сапронов націлений провести разом зі Світланою ніч. Чи погодиться дівчина на одну ніч заради ролі Артему, дивіться онлайн у серіалі Сонячні дні 2022 серія 2 на сайті СТБ.

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Дивитись онлайн серіал Сонячні дні – 3 серія від 06.01.2022