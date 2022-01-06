Новая мелодрама от СТБ уже на ваших экранах! Смотрите онлайн сериал Солнечные дни 1 серия от 06.01.2022 об артисте в прошлом Артеме и артистке в собственных мечтах Светлане. Кто кому поможет достичь успеха в кинематографе?

Светлана мечтает играть в кино с юности. Даже хотела учиться в Театральном институте, но не прошла отбор. К своей цели главная героиня сериала Солнечные дни все еще уверенно шагает и учится актерскому искусству на курсах. Но на этом не заработаешь, а у Светланы растет дочь. Себя и ее она обеспечивает деньгами за работу риэлтором. И сегодня ее счастливый день. Один из ее клиентов оказался режиссером кино и телевидения! Отличная возможность попробовать себя на кастинге. Но воспользуется ли Светлана ею? Продолжение истории смотрите онлайн в сериале Солнечные дни 2022 серия 1 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Солнечные дни – 2 серия от 06.01.2022