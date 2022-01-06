Нова мелодрама від СТБ уже на ваших екранах! Дивіться онлайн серіал Сонячні дні 1 серія від 06.01.2022 про артиста в минулому Артема та артистку у власних мріях Світлану. Хто кому допоможе досягти успіху в кінематографі?

Світлана мріє грати в кіно з юності. Навіть хотіла навчатися в Театральному інституті, але не пройшла відбір. До своєї мети головна героїня серіалу Сонячні дні все ще крокує впевнено та навчається акторського мистецтва на курсах. Але на цьому не заробиш, а у Світлани росте донька. Себе та її вона забезпечує грошима за роботу ріелтором. І сьогодні її щасливий день. Один із її клієнтів виявився режисером кіно та телебачення! Чудова можливість спробувати себе на кастингу. Та чи скористається Світлана нею? Продовження історії дивіться онлайн у серіалі Сонячні дні 2022 серія 1 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Сонячні дні – 2 серія від 06.01.2022