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Video: Снайперша: серия 2 от 18.06.2022

Сериал Снайперша 2 серия от 18.06.2022 смотреть онлайн. Фильм Снайперша серия 2 на официальном сайте СТБ
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Снайперша | 18.06.2022 | 2022

Во 2 серии украинского сериала Снайперша главная героиня Вера, узнав о беременности, пытается выйти из игры. Так сказать, уволиться со своей необычной работы. Ведь женщине в положении необходимо отказаться от вредных привычек и стресса, которого в ее нелегком труде предостаточно. Но босс ничего не хочет слышать о беременности и дает задание соблазнить очередного влиятельного бизнесмена. Вера принимает решение изменить тактику и пытается привлечь к делу амбициозную племянницу Надю. Девушка приехала покорять город и на время у нее поселилась. Но так ли провинциалка представляла городскую жизнь? И захочет ли иметь отношение к сомнительной сфере деятельности? Узнайте в сериале Снайперша 2 серии от 18.06.2022 прямо сейчас!

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