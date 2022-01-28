Вы смотрите продолжение сериала Пленница 6 серия от 28.01.2022 на сайте СТБ. Алексей рассказывает Наталье о своем плане. Как только он подпишет договор с Боголеповым, то сразу же выведет деньги в офшор и вместе с Натальей они улетят на острова. В сериале Пленница 2022 Светлана не может избавиться от воспоминаний о Вадиме и ее жизни в особняке Левчука. Девушка думает, что все, что происходило во время ее «заточения», оказалось ложью и манипуляциями. Однако вскоре Светлану находит частный детектив, который раскроет ей глаза на самых главных мужчин в ее жизни. Что Светлана узнает от сыщика? Смотрите прямо сейчас в сериале Пленница 6 серия от 28.01.2022 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Пленница – 6 серия от 28.01.2022