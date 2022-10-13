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Video: Кофе с кардамоном: 5 серия смотреть онлайн – 13.10.2022

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Кофе с кардамоном | 13.10.2022 | 2022

Вы смотрите мелодраму Кофе с кардамоном 5 серия от 13.10.2022 на сайте СТБ. Анна окончательно разрывает все связи с Жовквой и остается во Львове в доме сестры Адама Терезы и ее мужа. Целый год Анна проводит в компании Терезы и та даже предлагает Анне стать ее компаньонкой, пока девушка не выйдет замуж. В сериале Кофе с кардамоном 2022 у Адама Родзинского идет в гору его политическая карьера и ему даже удается войти в сейм. Вот только друг Адама предупреждает – если общество узнает о романе с Анной, то Родзинскому придется попрощаться со своими карьерными амбициями. Как долго Адам сможет держать в секрете свою любовницу? Смотрите в продолжении сериала Кофе с кардамоном 5 серия от 13.10.2022 на сайте СТБ.

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