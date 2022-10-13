Кава з кардамоном: 5 серія дивитись онлайн

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Video: Кава з кардамоном: 5 серія дивитися онлайн – 13.10.2022

Дивитись онлайн серіал Кава з кардамоном - 5 серія. Багатосерійний фільм Кава з кардамоном (Кава з кардамоном 1 сезон) серія 5 вже на сайті
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Кава з кардамоном | 13.10.2022 | 2022

Ви дивитеся мелодраму Кава з кардамоном 5 серія від 13.10.2022 на сайті СТБ. Анна остаточно розриває всі зв’язки з Жовквою та залишається у Львові у будинку сестри Адама Терези та її чоловіка. Цілий рік Анна проводить у компанії Терези й та навіть пропонує Анні стати її компаньйонкою, поки дівчина не вийде заміж. У серіалі Кава з кардамоном 2022 в Адама Родзінського йде вгору його політична кар’єра і йому навіть вдається увійти до сейму. Ось тільки друг Адама попереджає – якщо суспільство дізнається про роман з Анною, то Родзінському доведеться попрощатися зі своїми кар’єрними амбіціями. Як довго Адам зможе тримати у секреті свою коханку? Дивіться у продовженні серіалу Кава з кардамоном 5 серія від 13.10.2022 на сайті СТБ.

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