Кава з кардамоном: 5 серія дивитись онлайн

Кава з кардамоном | 13.10.2022 | 2022

Ви дивитеся мелодраму Кава з кардамоном 5 серія від 13.10.2022 на сайті СТБ. Анна остаточно розриває всі зв’язки з Жовквою та залишається у Львові у будинку сестри Адама Терези та її чоловіка. Цілий рік Анна проводить у компанії Терези й та навіть пропонує Анні стати її компаньйонкою, поки дівчина не вийде заміж. У серіалі Кава з кардамоном 2022 в Адама Родзінського йде вгору його політична кар’єра і йому навіть вдається увійти до сейму. Ось тільки друг Адама попереджає – якщо суспільство дізнається про роман з Анною, то Родзінському доведеться попрощатися зі своїми кар’єрними амбіціями. Як довго Адам зможе тримати у секреті свою коханку? Дивіться у продовженні серіалу Кава з кардамоном 5 серія від 13.10.2022 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії серіалу Кава з кардамоном

Дивитися онлайн серіал Кава з кардамоном – 6 серія від 16.05.2022