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Video: Цвет мести: 16 серия смотреть онлайн

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Дивіться серіал Колір помсти 16 серія онлайн на офіційному сайті СТБ! Події в гостросюжетній мелодрамі починають розгортатися швидше.

Горбач вирішив серйозно поговорити зі своєю дочкою. Він спробує умовити Софію, щоб та добровільно здалася поліції. Якщо ж вона не захоче, Горбачу доведеться самому написати заяву на власну дочку. Чи піде він на цей крок в 16 серії Колір помсти?

У колонію приїхали гості на День відкритих дверей. Парканов хоче, щоб все пройшло ідеально. Портрети авторства Маші розвісили в актовому залі, територію прибрали, підготували фуршет… Що може піти не так? Дивіться в серіалі Колір помсти 16 серія, як день відкритих дверей закінчиться катастрофою!

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 17 серія від 27.01.2024

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