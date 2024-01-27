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Video: Колір помсти: 16 серія дивитись онлайн

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 16 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 16 вже на сайті
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Дивіться серіал Колір помсти 16 серія онлайн на офіційному сайті СТБ! Події в гостросюжетній мелодрамі починають розгортатися швидше.

Горбач вирішив серйозно поговорити зі своєю дочкою. Він спробує умовити Софію, щоб та добровільно здалася поліції. Якщо ж вона не захоче, Горбачу доведеться самому написати заяву на власну дочку. Чи піде він на цей крок в 16 серії Колір помсти?

У колонію приїхали гості на День відкритих дверей. Парканов хоче, щоб все пройшло ідеально. Портрети авторства Маші розвісили в актовому залі, територію прибрали, підготували фуршет… Що може піти не так? Дивіться в серіалі Колір помсти 16 серія, як день відкритих дверей закінчиться катастрофою!

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