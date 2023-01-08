Сериал Справедливость: смотрите скоро на СТБ (Анонс)

Сериал Справедливость – смотрите на СТБ скоро

Не пропустите премьеру драматической истории – смотрите онлайн сериал Справедливость скоро на СТБ!

Жизнь главной героини мелодрамы СТБ разрушила родительская гиперопека. Во взрослом возрасте она лишилась собственных желаний, любви и права выбора. Однако все меняется, когда в ее жизнь ворвалась настоящая любовь. Какие испытания ждут героиню? Смотрите онлайн сериал Справедливость – премьера состоится скоро на СТБ.