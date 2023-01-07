Сериал Справедливость: смотрите скоро на СТБ (Анонс)

Сериал Справедливость – новая мелодраматическая история, премьера которой состоится скоро на СТБ!

18-летняя Надежда привыкла во всем слушаться своего влиятельного отца, который делает за дочь каждый шаг. Более того, он даже выбрал для нее жениха. Однако внезапно Надя меняется до неузнаваемости – она познала настоящую любовь и решилась пойти против отца. Какое наказание понесет Надя из-за непослушания? Не пропустите – смотрите онлайн сериал Справедливость скоро на СТБ.