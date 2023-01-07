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Сериал Справедливость: смотрите скоро на СТБ (Анонс)

07.01.2023

Сериал Справедливость – новая мелодраматическая история, премьера которой состоится скоро на СТБ!

18-летняя Надежда привыкла во всем слушаться своего влиятельного отца, который делает за дочь каждый шаг. Более того, он даже выбрал для нее жениха. Однако внезапно Надя меняется до неузнаваемости – она познала настоящую любовь и решилась пойти против отца. Какое наказание понесет Надя из-за непослушания? Не пропустите – смотрите онлайн сериал Справедливость скоро на СТБ.

Video: Сериал Справедливость: смотрите скоро на СТБ (Анонс)


Справедливость 1 сезон на СТБ уже скоро. Смотрите трейлер сериала Справедливость 1 сезон прямо сейчас

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