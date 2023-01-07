Серіал Справедливість: дивіться скоро на СТБ (Анонс)
07.01.2023
Серіал Справедливість – нова мелодраматична історія, прем’єра якої відбудеться скоро на СТБ!
18-річна Надія звикла у всьому слухатися свого впливового батька, який робить за доньку кожен крок. Ба більше, він навіть обрав для неї нареченого. Проте раптово Надя змінюється до невпізнанності – вона пізнала справжнє кохання та наважилася піти проти батька. Яке покарання понесе Надя через непослух? Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Справедливість скоро на СТБ.
Video: Серіал Справедливість: дивіться скоро на СТБ (Анонс)
Справедливість 1 сезон на СТБ скоро. Дивіться трейлер серіалу Справедливість 1 сезон прямо зараз
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