Серіал Справедливість: дивіться скоро на СТБ (Анонс)

Серіал Справедливість – нова мелодраматична історія, прем’єра якої відбудеться скоро на СТБ!

18-річна Надія звикла у всьому слухатися свого впливового батька, який робить за доньку кожен крок. Ба більше, він навіть обрав для неї нареченого. Проте раптово Надя змінюється до невпізнанності – вона пізнала справжнє кохання та наважилася піти проти батька. Яке покарання понесе Надя через непослух? Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Справедливість скоро на СТБ.