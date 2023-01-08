Серіал Справедливість: дивіться скоро на СТБ (Анонс)

Серіал Справедливість – дивіться на СТБ скоро

Не пропустіть прем’єру драматичної історії – дивіться онлайн серіал Справедливість скоро на СТБ!

Життя головної героїні мелодрами СТБ зруйнувала батьківська гіперопіка. У дорослому віці вона позбулася власних бажань, кохання та права вибору. Однак усе змінюється, коли у її життя увірвалося справжнє кохання. Які випробування чекають на героїню? Дивіться онлайн серіал Справедливість – прем’єра відбудеться скоро на СТБ.